В ГУР прокоментували "сигнали" Путіна про готовність переговорів з Україною

У розвідці пояснили, чи справді Кремль готовий до мирних переговорів з Україною.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький наголосив, що будь-яке "замороження" війни для нібито переговорів диктатор Росії Володимир Путін використає для підсилення своєї окупаційної армії, щоб ще раз атакувати Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Наміри Путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація. І коли йдуть будь-які розмови про те, що ворог готовий до переговорів, то ми маємо розуміти, що умови Росії не прийнятні нашій державі", - зазначив він.

За словами Скібіцького, насправді риторика Москви про нібито готовність до переговорів – здебільшого спрямована саме на країни Заходу та Глобального Півдня – що вони нібито згодні зупинитись і почати переговорний процес.

"Але що говорить Росія про наші окуповані території? Наступне – будь-які переговори дають час Росії для відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів, щоби продовжити агресію. І це ми бачимо ще від 2014 року – нічого тут не змінилося. Наша стратегічна ціль одна – ми повинні звільнити всі наші окуповані території", - резюмував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, в ОП розповіли, чи погодиться Україна на замороження війни.

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