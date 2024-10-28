В ГУР розповіли, де окупанти намагаються пришвидшити наступ

Окупаційні сили застосовують методи тиску та залякування для примушення своїх військових до наступу.

Російські війська посилюють наступ у районі Лимана в Донецькій області. Через значні втрати вони почали задіювати на штурми навіть поранених військових.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Російські війська для посилення темпів наступу в районі Лимана перекинули додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків ЗС РФ. Водночас бійці Сил безпеки і оборони України завдали новоприбулим окупантам серйозних втрат, унаслідок чого окремі штурмові групи втратили боєздатність.

За даними української розвідки, деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій і скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів.

В Головному управлінні розвідки повідомили, що для продовження наступальних дій окупаційні сили використовують методи тиску, примусу та залякувань. Зокрема, для атак на передову кидають легкопоранених загарбників, що свідчить про безвідповідальне ставлення командування до своїх військових.

Нагадаємо, у ніч проти 28 жовтня росіяни випустили по Україні 100 ударних БпЛА типу "Shahed".

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