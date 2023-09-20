В ГУР розповіли про роботу "народного супутника" – допоміг знищити "Мінськ" та "Ростов"

Супутник ICEYE допоміг ЗСУ у завданні ударів по кораблю та підводному човну у Севастопольській бухті.

Рівно рік тому, 20 вересня 2022 року, волонтери передали українським розвідникам "народний супутник" – космічний апарат ICEYE, який допоміг українським бійцям у завданні ударів по кораблю та підводному човну у Севастопольській бухті.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Упродовж цього року "народний супутник" приніс безліч користі у нашій боротьбі за свободу – його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки", - розповіли у ГУР.

Так, ICEYE відігра дуже важливу роль в ударі по Севастопольській бухті 13 вересня, коли були знищені російський десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Нагадаємо, українці за лічені дні зібрали кошти на чотири "народні Байрактари", які дісталися ЗСУ абсолютно безкоштовно. Тож за 600 мільйонів гривень благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник. Він надав доступ до бази даних супутникових знімків компанії "ICEYE" більше ніж на рік, що дозволяє військовим планувати операіцї.

Атака на Севастополь

У ніч проти 13 вересня у Севастополі сталася серія гучних вибухів. Так звана окупаційна "влада" заявила про атаку на морський завод імені Орджонікідзе, де будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

Українська розвідка підтвердила удари в Криму та повідомила, що внаслідок атаки було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

Згодом у Мережі показали, який вигляд має підводний човен "Ростов-на-Дону" після удару ЗСУ.

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