В ГУР України прокоментували можливу смерть Путіна: "Приємні, радісні, солодкі, але чутки"

Смерть Путіна - це гарна подія, але відбутися вона повинна, бажано, після міжнародного трибуналу.

Чутки про смерть російського диктатора Володимира Путіна розповсюджують анонімні телеграм-канали, які підконтрольні РФ. Робитися це може для того, аби подивитися на реакцію, зокрема, громадян Росії.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

"Якщо ми про чутки навколо смерті Путіна - приємні, радісні, солодкі, але чутки. Це анонімні російські телеграм-канали повідомляють якісь речі. Далі ми повинні аналізувати, кому на користь і кому вигідно. Тому реагувати українці мають на такі речі стримано”, - зазначив Андрій Юсов.

За його словами, смерть Путіна - це гарна подія, але відбутися вона повинна, бажано, після міжнародного трибуналу. І дізнатися про це потрібно не з російських телеграм-каналів.

“Запускається інформація можливо навіть не лише для української авдиторії, а в тому числі для того, щоб подивитись і поміряти реакцію всередині самої Російської Федерації, а хто як буде реагувати, в тому числі, із представників російських еліт. Сам факт, що ця тема обговорюється – він дуже симптоматичний. І те, що там здорова атмосфера в мешканців Кремля, точно він не свідчить”, - наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, що кремлівського диктатора Володимира Путіна знову похоронили в Росії, чутки про його смерть поширили кілька людей. Кажуть, назріває державний переворот.

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