В ГУР відповіли на слова Шойгу щодо повернення війсоковополонених: "Мають бути конкретні дії з боку російської влади"

Представник ГУР України Андрій Юсов відповів міноборони РФ Шойгу на те, що основна ціль так званої “СВО” є повернення військовополонених.

Про це Андрій Юсов розповів в ефірі єдиного телемарафону.

“Нещодавно ми чули цікаву заяву міністра нападу Російської Федерації Шойгу про те, що тепер однією з ключових цілей так званої СВО є повернення до РФ російських військовополонених, які знаходяться в Україні. Дуже цікаво, логіка унікальна. А як вони взагалі з'явилися? Може, не треба було починати це так зване СВО, і не було б полонених? Менше з тим, заява була, а тепер мають бути конкретні дії з боку російської влади, щоб повертати своїх військовополонених”, - наголосив Андрій Юсов.

За його словами, має бути тиск, у тому числі матерів, дружин та батьків на цю владу, щоб повертати своїх чоловіків із українського полону.

Нагадаємо, що Шойгу назвав пріоритетне завдання РФ на війні в Україні.

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