В ГУР викрили потужну пропагандистську атаку Кремля на Близькому Сході: що вона приховує

Держава-агресорка Росія активізувала свої зусилля з поширення дезінформації проти України на Близькому Сході.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Завдання чергової гібридної операції Кремля полягає у тому, щоб:

виправдати загарбницьку війну;

дискредитувати Україну та держави Заходу;

нав’язати неприйнятні умови переговорів;

поліпшити власне становище у регіоні;

а також ― домогтись зменшення економічного і політичного тиску, якого Москва зазнає через агресію та вчинення воєнних злочинів.

В ГУР зауважили, що для досягнення вказаних цілей Росія посилено використовує свою агентурну мережу, засоби пропаганди та дипломатичні представництва. Так, працівники російського посольства у Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипломатичним прикриттям для поширення дезінформації про війну та здійснення вербувальних заходів.

Також у межах операції росіяни розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали, у яких виправдовують ведення війни проти України.

Йдеться, зокрема, про два папірці під назвами: "О роли Запада в конфликте на Украине" та "О ситуации вокруг Украины".

"У вказаних матеріалах подано путінську версію історії України з моменту краху радянського союзу, а терористична агресивна росія представлена як жертва. Ключова ідея, яку просуває кремль на Близькому Сході ― безальтернативність нав’язаного ним сценарію завершення війни", - кажуть в ГУР.

Таким чином росіяни прагнуть позбавити Україну військової допомоги з боку Заходу, припинити вогню з боку ЗСУ, збереження контролю над окупованими українськими територіями за Москвою та інші нісенітниці на кшталт "вічного позаблокового статусу", "денацифікації" та "демілітаризації".

Нагадаємо, раніше пропагандистські росЗМІ поширили фейк про те, що нібито "військовослужбовці ЗСУ планують силове захоплення Верховної Ради".

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