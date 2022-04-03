В Харківській області окупанти влаштували апокаліпсис: в зруйнованих будинках люди можуть бути поховані заживо

В Харківській області окупанти влаштували апокаліпсис: в зруйнованих будинках люди можуть бути поховані заживо

В Ізюмі та передмісті заблоковано від 15 до 20 тисяч людей, які потребують негайної гуманітарної допомоги.

Окупанти від 6 березня доба за добою почали бомбардувати Харківську область з літаків, ракетами, з артилерії, з мінометів. Російські загарбники хаотично знищували все.

Про це заступник міського голови Ізюма Харківської області Володимир Мацокін розповів в інтерв'ю Укрінформу.

За словами Мацокіна, внаслідок російських обстрілів знищено близько 80% житлової забудови, "складалися" цілі під'їзди".

"Від 6 березня почалося нищівне бомбардування з літаків, ракетами, з артилерії, з мінометів. І це відбувалося доба за добою. Це носило абсолютно варварський і хаотичний характер. Незрозуміло, яка там могла бути військова логіка. Знищували все. Меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст, який я згадував, центральну площу, центральний парк, пам’ятки архітектури. Апокаліптична картина", - розповів він.

Заступник мера каже, що під руїнами одного з будинків можуть перебувати люди. Остаточної інформації, за його словами, немає, а російські окупанти нікого не допустять до будівлі.

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"Є велика ймовірність, що люди там (у підвалах, під завалами) були поховані заживо. Дуже хочеться помилятися. Остаточної інформації немає, та росіяни й не допустять туди нікого. Це злочини проти людяності, порушення всіх гуманітарних правил, які взагалі існують у світі", - сказав Мацокін.

Крім того, влада міста уточнює, що в Ізюмі та передмісті заблоковано від 15 до 20 тисяч людей, які потребують негайної гуманітарної допомоги. Російські окупанти блокують місто і не дають відкрити гуманітарні коридори від початку березня.

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