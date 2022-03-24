В Харківській області російські окупанти знищують історичний меморіал Другої світової війни

В результаті обстрілів ворога, зруйновано не тільки історичні пам’ятки, а й телевізійну вежу.

В Ізюмі Харківської області російські окупанти знищують історичний меморіал Другої світової війни, встановлений на горі Кременець.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав начальник відділу молоді та спорту міськради Максим Стрельник.

“В результаті обстрілів ворога, зруйновано не тільки історичні пам’ятки, а й нашу телевізійну вежу. Рашисти гірші за фашистів. Не забудемо. Не пробачимо. Після нашої Перемоги, ми відновимо всі наші пам’ятники на Крем’янці і обов’язково відбудуємо нову телевежу, яка буде підсвічуватися жовто-блакитними кольорами”, - розповів Максим Стрельник.

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