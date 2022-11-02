В Харківській області затримали двох освітян-колаборантів: в МВС розповіли деталі

На Харківщині правоохоронці затримали двох колаборантів, які просували серед учнів освітніх закладів проросійські наративи.

В Харківській області затримали двох освітян-колаборантів, які перейшли на бік окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Також читайте Сотня важкопоранених окупантів: українські військові успішно діють у Запорізькій області

Як стало відомо, правоохоронці затримали працівницю управління освіти та директора навчального закладу.

Директор організував викладання освітнього процесу за програмою РФ та за підручниками “російського зразка”. Крім того, він наказав знищити всю українську літературу, щоб поширювати пропаганду Росії.

“Його колега – “спеціалістка” в управлінні освіти селищної ради – проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих мешканців, а на російських каналах розповідала, як “с нєтерпенієм ожидала пріхода рф с 2014 года”, - розповіли в МВС України.

1 лиcтопада освітян затримали. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстріли на 11 напрямках: ворог атакував понад сотню населених пунктів.

Читайте також: