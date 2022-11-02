Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Харківській області затримали двох освітян-колаборантів: в МВС розповіли деталі

Дата публікації
Перегляди
973
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Харківській області затримали двох освітян-колаборантів: в МВС розповіли деталі

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

На Харківщині правоохоронці затримали двох колаборантів, які просували серед учнів освітніх закладів проросійські наративи.

В Харківській області затримали двох освітян-колаборантів, які перейшли на бік окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, правоохоронці затримали працівницю управління освіти та директора навчального закладу.

Директор організував викладання освітнього процесу за програмою РФ та за підручниками “російського зразка”. Крім того, він наказав знищити всю українську літературу, щоб поширювати пропаганду Росії.

“Його колега – “спеціалістка” в управлінні освіти селищної ради – проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих мешканців, а на російських каналах розповідала, як “с нєтерпенієм ожидала пріхода рф с 2014 года”, - розповіли в МВС України.

1 лиcтопада освітян затримали. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстріли на 11 напрямках: ворог атакував понад сотню населених пунктів.

Читайте також:

Світові зірки, що прихистили українців

Світові зірки, що прихистили українців

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація