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В Харкові на одній з зупинок з’явилося перше укриття від російських бомб та ракет: який вигляд воно має

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В Харкові на одній з зупинок з’явилося перше укриття від російських бомб та ракет: який вигляд воно має

Фото: Суспільне

В Харкові на одній з зупинок з’явилося перше укриття від ракет російських окупантів.

В Харкові на одній з зупинок з’явилося перше укриття від російських бомб та ракет. Під час повітряних тривог в таких укриттях зможуть ховатися люди.

Про це повідомляє “Суспільне Харків”.

Як зазначається, в укритті обладнали місця для сидіння. В одному такому “бункері” зможуть одночасно перебувати понад десять людей, для яких там встановили 12 сидінь.

Крім того, в укритті є екран, який виводить зображення з камер відеоспостереження. Також там буде близько 100 кілограмів піску для гасіння пожеж.

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Розробляли укриття з урахуванням пам'яток та архітектури Харкова.

Нагадаємо, що на світанку росіяни завдали по Харкову п'ять ракетних ударів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1026
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