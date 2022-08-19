В Харкові на одній з зупинок з’явилося перше укриття від російських бомб та ракет: який вигляд воно має

В Харкові на одній з зупинок з’явилося перше укриття від ракет російських окупантів.
В Харкові на одній з зупинок з’явилося перше укриття від російських бомб та ракет. Під час повітряних тривог в таких укриттях зможуть ховатися люди.
Про це повідомляє “Суспільне Харків”.
Як зазначається, в укритті обладнали місця для сидіння. В одному такому “бункері” зможуть одночасно перебувати понад десять людей, для яких там встановили 12 сидінь.
Крім того, в укритті є екран, який виводить зображення з камер відеоспостереження. Також там буде близько 100 кілограмів піску для гасіння пожеж.
Розробляли укриття з урахуванням пам'яток та архітектури Харкова.
Нагадаємо, що на світанку росіяни завдали по Харкову п'ять ракетних ударів.
Читайте також:
- Окупанти вивозять сім’ї з Мелітополя, а колаборантів не пускають до Криму – Федоров
- Ще одну категорію чоловіків почнуть випускати за кордон: Кабмін назвав умови
- Хто з чоловіків може виїхати за кордон у відпустку: навіть під час воєнного стану