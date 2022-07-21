В Харкові окупанти другий день поспіль обстрілюють густонаселені райони: є загиблі та десятки поранених

В Харкові російські окупанти другий день поспіль обстрілюють густонаселені райони міста. Вранці 21 липня росіяни нанесли удар по зупинці громадського транспорту.
Російські окупанти знову обстріляли густонаселений район Харкова. Внаслідок чого є поранені та загиблі місцеві мешканці.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
“Черговий терор мирних жителів. росія стріляє виключно по вулицях житлових районів. Це країна-терорист. росія має бути в списку держав-спонсорів тероризму. А нова західна зброя допоможе ЗСУ потужно відповісти російській боягузливій армії за всі злочини проти українців”, – наголосив Андрій Єрмак.
Зі свого боку міський голова Ігор Терехов додав, що військові злочинці РФ другий день поспіль у один і той же час гатять по зупинкам громадського транспорту.
“Другий день поспіль і приблизно в той самий час окупант б'є по зупинках громадського транспорту. Як результат – вже один загиблий та 17 поранених, з яких один вкрай важкий”, – підкреслив міський голова.
За останніми даними, постраждала внаслідок обстрілу вже 21 людина.
Нагадаємо, що росіяни запросили спеціалістів з Криму для ремонту Антонівського мосту.
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