В Харкові окупанти обстріляли центральну частину міста: горіли дитячі атракціони

В Харкові рятувальники ліквідували пожежу, як відбулася в центральній частині міста після обстрілів російськими окупантами.

Горіли гаражі, об'єкти торгівлі, а також дерев'яні конструкції дитячих атракціонів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“Горіли гаражі, об'єкти торгівлі, а також дерев'яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку. Для ліквідації загорянь було залучено 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС. Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 14:27. За попередніми даними одна жінка отримала осколкові поранення”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що окупанти два тижні не випускають з фільтраційних таборів маріупольців.

Читайте також: