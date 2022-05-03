В Харкові окупанти обстріляли центральну частину міста: горіли дитячі атракціони

В Харкові рятувальники ліквідували пожежу, як відбулася в центральній частині міста після обстрілів російськими окупантами.
Горіли гаражі, об'єкти торгівлі, а також дерев'яні конструкції дитячих атракціонів.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
“Горіли гаражі, об'єкти торгівлі, а також дерев'яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку. Для ліквідації загорянь було залучено 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС. Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 14:27. За попередніми даними одна жінка отримала осколкові поранення”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що окупанти два тижні не випускають з фільтраційних таборів маріупольців.
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