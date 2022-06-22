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В Харкові після обстрілу росіянами сталася пожежа в виробничій будівлі (фото)

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В Харкові після обстрілу росіянами сталася пожежа в виробничій будівлі (фото)

Фото: ДСНС України

У Харкові надзвичайники ліквідували пожежу, яка сталася після обстрілу російськими окупантами.

Горіла виробнича будівля та автомобіль, який стояв поряд.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, пожежа сталася близько 10:20 в Немишлянському районі міста. Там у виробничу будівлю одного з підприємств потрапив ворожий снаряд. Полум’я охопило орієнтовно 50 “квадратів” території.

“Горіло перекриття в будівлі та автомобіль, що стояв поруч. Вогонь вдалося локалізувати о 10:47 та ліквідувати об 11:24. За попередніми даними, від уламків боєприпасу отримали поранення троє людей”,- розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що на Сумщині водолаз "виловив" переносний зенітно-ракетний комплекс “Ігла”.

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