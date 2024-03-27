В Харкові після ракетної атаки збільшилась кількість постраждалих

Унаслідок ворожої атаки пошкоджені два п’ятиповерхових та чотириповерховий житлові будинки

У Харкові, по якому завдали ракетного удару російські окупанти, збільшилась кількість постраждалих. Наразі відомо про 16 травмованих, з яких - чотири дитини.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

“Кількість постраждалих зросла до 16, з них — 4 дитини, 1 людина загинула. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені два п’ятиповерхових та чотириповерховий житлові будинки, 3 автомобілі. Необхідні служби працюють на місці події”, - розповіли в МВС.

Нагадаємо, що у середу, 27 березня, під час російської атаки по Харкову потерпіло щонайменше 16 осіб, а одна людина – загинула. Також пошкоджено багатоквартирні будинки.

Читайте також: