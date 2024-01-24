В Харкові планується перейменувати вулицю Пушкінську: стало відомо, яку назву може отримати

В Харкові планується вулицю Пушкінську перейменувати на Григорія Сковороди. Таке рішення мер міста Ігор Терехов ухвалив після ракетної атаки з боку РФ, яка відбулася напередодні.

Про це міський голова написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, до 23 січня він не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської.

“Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін - це не про сучасну росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди. Але після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень. Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є”, - наголосив Ігор Терехов.

Міський голова пропонує дати назву вулиці на честь Григорія Сковороди - “людини, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям”.

“Він учив нас цінувати життя та свободу кожної людини, і ці принципи є найкращою відповіддю на виклики, з якими ми зараз стикаємося”, - підкреслив мер міста.

Нагадаємо, що очевидці розповіли про масовані обстріли Харкова та Києва і наслідки ударів.

Читайте провідні новини дня: