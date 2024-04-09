В Харкові та області ситуація з енергопостачанням залишається дуже складною: що про це відомо

В Харкові та області ситуація з енергопостачанням залишається дуже складна. Там зафіксовані суттєві пошкодження високовольтних мереж.

Про це телеканалу "Київ24" повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Там суттєві пошкодження високовольтних мереж, і постійні атаки, які повторюються. Вже є випадки, коли відновили і знову "прилетіло". Для того, щоб відновити більш-менш комфортний графік постачання електроенергії, потрібно пʼять-шість тижнів. Але в ситуації, коли атаки повторюються реально щоденно, дуже важко передбачити, що буде далі", – розповів Олександр Харченко.

Проте є і добра новина - "гірше не стане". Знизити обсяг постачання енергії до Харкова окупантам не вдасться.

"Добра новина в тому, що гірше не стане. Той мінімум електроенергії, який постачається в Харків зараз, постачається по настільки розподілених маршрутах і за настільки нестандартною схемою, що я майже певен, що знизити цей обсяг московитам не вдасться", – резюмував Харченко.

Нагадаємо, що Росія скинула бомби на центр Харкова, під завалами шукають людей.

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