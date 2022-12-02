В Херсоні чоловік перейшов на бік окупантів та здавав їм позиції ЗСУ: росіяни били по них артилерією

В Херсоні правоохоронці затримали російського агента, який корегував обстріли окупантів по позиціях ЗСУ на південному фронті.

В Херсоні російський агент корегував обстріли по позиціях ЗСУ. Окупанта затримали правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, російський агент збирав розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони. Вже потім цю інформацію він передавав окупантам, які планували та готовили ракетно-артилерійські обстріли українських позицій.

“Під час окупації обласного центру він “здавав” агресору адреси перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО. Отриману інформацію рашисти використовували для проведення масових незаконних затримань і викрадення людей до катівень. У “застінках” від потерпілих вимагали “зізнання” у сфабрикованих справах. У разі незгоди – застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Пізніше стало відомо, що чоловік - місцевий мешканець, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік окупантів і почав співпрацювати із спецслужбами РФ.

“З початку квітня цього року він приступив до активного виконання ворожих завдань. Для збору інформації “в темну” використовував власні зв’язки, а також об’їжджав територію регіону. Отриману інформацію агент передавав своєму російському “куратору” через анонімний Телеграм-канал”, - додали в СБУ.

Під час обшуків у нього знайшли пропагандистські матеріали і символіку країни-агресора, а також мобільний телефон із доказами законспірованого листування з представником РФ. Йому загрожує до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що російські окупанти готуються до здачі територій на лівому березі Херсонської області. Через погану логістику загарбникам важко утримувати лівобережжя Херсонщини.

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