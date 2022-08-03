В Херсоні окупанти замість Антонівського мосту використовують понтонні переправи

В Херсоні окупанти замість Антонівського мосту через річку Дніпро використовують понтонні переправи. Ними курсують автомобільний транспорт та військова техніка.
В Херсоні, де українські військові ювелірно перекрили росіянам можливість постачання Антонівским мостом зброю, окупанти звели понтонні переправи.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
“За тією інформацією, яка є - використовуються дві понтонні переправи через річку Дніпро. Плюс паромна переправа, по якій переправляются, як правило, легкові автомобілі та 1-2 одиниці військової техніки, легкоброньовані машини, або інша техніка для забезпечення. Вони перекидають невеликі об'єми техніки, прикриваючись цивільним населенням”, - наголосив Олександр Мусієнко.
Нагадаємо, що окупанти поцупили в Херсоні відому "баржу для кавунів".
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