В Херсоні СБУ затримала чергову "партію" зрадників, які допомогали окупантам катувати українців

У Херсоні затримали чергових зрадників з окупаційного “СІЗО”. Там російські окупанти катували викрадених українців.

В Херсоні СБУ затримала зрадників, які під час окупації міста приєдналися до російських окупантів та працювали в так званому “управлінні служби виконання покарань в області”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, в Херсоні правоохоронці затримали трьох зрадників. Під час окупації регіону вони приєдналися до лав створеного агресором “управління служби виконання покарань в області”.

Перебуваючи на “посадах”, вони виконували завдання Кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій на території регіону.

“Встановлено, що вони особисто здійснювали “прийом” до окупаційного “СІЗО” викрадених місцевих жителів і незаконно тримали їх під вартою у камерах з нелюдськими умовами. За даними слідства, поплічниками агресора виявились посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Серед них – виконувач обов’язків керівника місцевого слідчого ізолятора та його заступник з оперативної роботи”, - розповіли в СБУ.

Один з них після того, як окупанти захопили місто, добровільно погодився стати “помічником начальника по роботі з суспільством”, інший же був “старшим оперуповноваженим” у складі вже карального органу РФ.

“З “ними” була ще оперуповноважена по боротьбі з незаконним обігом наркотиків пенітенціарної установи, яка на початку повномасштабного вторгнення приєдналась до лав окупаційної адміністрації. Після звільнення обласного центру вони намагалися переховуватись і тим самим уникнути правосуддя. Однак їм це не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили зрадників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали”, - підкреслили в управлінні.

Що відомо про визволення Херсона

Українські військові зайшли до міста 11 листопада. В той час окупанти перебралися вже на інший берег Дніпра. Такий наказ їм надав міноборони РФ Шойгу.

Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустрічали українських захистників. Вже за декілька днів до міста прибув президент України Володимир Зеленський. Там місцеві люди на зустрічі з ним заспівали гімн нашої держави.

Водночас рятувалиники та піротехніки продовжують проводити розмінування території, яку залишили окупанти.

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