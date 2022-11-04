В Херсоні стало значно менше росіян у військовій формі — радник голови ОВА

У тимчасово окупованому обласному центрі Херсонщини повідомляють про порожні блокпости та спостерігають передислокацію військової техніки на лівий берег Дніпра.

Із адмінбудівлі захопленої окупантами Херсонської ОВА зник російський триколор, на вулицях — порожні блокпости, а в місті стало значно менше росіян у військовій формі.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його словами, окупанти останніми днями займалися в Херсоні тотальним пограбуванням - вивозили майно і приватних компаній, і державне, зокрема комунальних підприємств, медичних закладів.

Водночас можна було побачити пересування військової техніки на лівий берег Дніпра.

“Спостерігали, що окупанти зараз будують фортифікаційні споруди на лівому узбережжі. Тобто 15-кілометрова зона, яку вони оголосили “зоною евакуації”, – це черговий крок окупантів до того, що вони і депортують людей, і фактично укріплюють лінію оборони”, - розповів Сергій Хлань.

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Також окупанти вимкнули вежі мобільного зв’язку, які знаходяться ближче до греблі Каховської ГЕС, де вони облаштували альтернативні переправи, понтонні, пересувні мости.

“Можливо це зробили для того, щоб не можна було відстежувати підсилення правого берега, тому що все, що відбувалося до вчорашнього дня, можна було спостерігати і бачити, що техніка йде на лівий берег і там окопується і укріплюється”, - зауважив радник голови ОВА.

Він також нагадав про версію, яку висловлювала речниця Сил оборони ОК “Південь” Наталя Гуменюк, про те, що окупанти, створюючи видимість відступу, можуть готувати провокацію, перевдягнувшись у цивільний одяг, щоб чинити опір ЗСУ.

“Але є заяви Буданова, що окупанти залишать Херсон і правобережну частину Херсонської області до кінця листопада... Важко судити, що буде відбуватися насправді. Те, що повідомляють мені з Херсона: окупанти майже все вивезли, майже все пограбували, що можна було, і наочно їх стає значно менше”, - резюмував він.

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