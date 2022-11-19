В Херсоні з'явився потяг, запрацювали банкомати і зв'язок: місто починає відновлюватись

В Херсоні з'явився потяг, запрацювали банкомати і зв'язок, люди радіють, що в місті легше дихається без росіян, йдеться в ТСН.

Перший потяг прибув сьогодні на залізничний вокзал звільненого Херсона. Залізничники планували відновити сполучення днів за десять, але значно випередили графік.

На столичному вокзалі Олег Скрипка співав пісню, яку він написав у далекому 1987 році про Херсон, поки пасажири чекали на перший потяг до міста.

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Рейс слідує з зупинкою у Миколаєві, сюди пасажирські потяги почали ходити лише кілька днів тому. Далі вагони котяться повільніше, колію лише відремонтували, обабіч дороги десятки одиниць розбитої бронетехніки. Російські війська не просто пішли з правого берега Дніпра, ЗСУ їх добряче тут побили.

В передмісті Херсона потяг голосно зустрічають місцеві. “Всім дякую за роботу – і колійникам і вокзальній компанії і всім залізничникам, які зробили цей потяг ближчим”, - каже голова правління АТ «Укрзализніця» Олександр Камишин.

У самому Херсоні ще важко жити, технічну воду люди набирають з лиману, світло лише з’являється, тому всюди тарахкотять генератори. Вже запрацювали і банкомати, з’явились черги за пенсіями.

Ворог ганебно втік з Херсона, але встиг розграбувати місцеві музеї та галереї. Директорка обласного художнього музею ледь не плаче. “Вивезли 80 відсотків колекції - краще, бо керували завантаженням співробітники музею”, - розповідає вона.

Оцінити масштаби пограбованого у Херсон приїхав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко “Потрібно зафіксувати, точно знати всі назви, ми передамо всю інформацію, коли пересвідчимося в ній для того, щоб запобігти незаконному трафіку. Потрібно на весь світ казати, що роблять злодії, коли заходять в заклади культури і звісно повертати через суди, але найкраще повернення – це їх просто звідси вигнати”, - каже Олександр Ткаченко.

Ц місті лише з’являється зв’язок, телефони можна зарядити в центрі у “пунктах незламності”, але мешканці Херсона переконують, так, без світла, зв’язку, але головне без росіян жити краще - дихається легше. Хоча зв’язок почав пробиватися.

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