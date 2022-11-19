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В Херсоні з'явився потяг, запрацювали банкомати і зв'язок: місто починає відновлюватись

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В Херсоні з'явився потяг, запрацювали банкомати і зв'язок: місто починає відновлюватись

Фото: Суспільне

Проте з місцевого музею вивезли найцінніші експонати.

В Херсоні з'явився потяг, запрацювали банкомати і зв'язок, люди радіють, що в місті легше дихається без росіян, йдеться в ТСН

Перший потяг прибув сьогодні на залізничний вокзал звільненого Херсона. Залізничники планували відновити сполучення днів за десять, але значно випередили графік.  

На столичному вокзалі Олег Скрипка співав пісню, яку він написав у далекому 1987 році про Херсон, поки пасажири чекали на перший потяг до міста. 

Рейс слідує з зупинкою у Миколаєві, сюди пасажирські потяги почали ходити лише кілька днів тому. Далі вагони котяться повільніше, колію лише відремонтували, обабіч дороги  десятки одиниць розбитої бронетехніки. Російські війська не просто пішли з правого берега Дніпра, ЗСУ їх добряче тут побили. 

В передмісті Херсона потяг голосно зустрічають місцеві. “Всім дякую за роботу – і колійникам і вокзальній компанії і всім залізничникам, які зробили цей потяг ближчим”, - каже голова правління АТ «Укрзализніця» Олександр Камишин.

У самому Херсоні ще важко жити, технічну воду люди набирають з лиману, світло лише з’являється, тому всюди  тарахкотять генератори. Вже запрацювали і банкомати, з’явились черги за пенсіями.

Ворог ганебно втік з Херсона, але встиг розграбувати місцеві музеї та галереї. Директорка обласного художнього музею ледь не плаче. “Вивезли 80 відсотків колекції - краще, бо керували завантаженням співробітники музею”, - розповідає вона. 

Оцінити масштаби пограбованого у Херсон приїхав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко “Потрібно зафіксувати, точно знати всі назви, ми передамо всю інформацію, коли пересвідчимося в ній для того, щоб запобігти незаконному трафіку. Потрібно на весь світ казати, що роблять злодії, коли заходять в заклади культури і звісно повертати через суди, але найкраще повернення – це їх просто звідси вигнати”, - каже Олександр Ткаченко.

Ц місті лише з’являється зв’язок, телефони можна зарядити в центрі у “пунктах незламності”, але мешканці Херсона переконують, так, без світла,  зв’язку, але головне без росіян  жити краще -  дихається легше. Хоча зв’язок почав пробиватися.

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Дата публікації
Перегляди
225
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