В Херсоні залишилися специфічні війська росіян: стало відомо, хто саме перебуває в місті

Росіяни вивезли з Херсону мирних мешканців для того, щоб ті не здавали ЗСУ інформацію про окупаційні війська.

В тимчасово окупованому Херсоні залишилися специфічні війська росіян. Зокрема там перебувають десантники, морська піхота та мобілізовані.

Про це сказав військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун, пише “Еспресо”.

За його словами, окупант відсилили мирних мешканців, щоб ті не здавали ЗСУ специфічні війська росіян.

“Це десантники та морська піхота, які підкріплені мобілізованими. І це говорить про те, що противник хоче влаштувати якісь цікаві речі, не скажу Сталінград, скоріше вуличні бої, щоб затягнути Україну у протистояння на тривалий час та використати свої специфічні знання”, - наголосив генерал-майор СБУ.

Також він зазначив, що окупанти перевдягаються у цивільний одяг з метою перейти у тил до наших військових.

“Частина наших бійців, які проходили навчання у Великій Британії, вчилися на зачистку великих міст і боротьбу у великих конгломератах, тому, я не виключаю, що саме ці підрозділи й здійснять зачистку нашого Херсона від ворожих бандформувань, тому що військами їх важко буде назвати”, - підкреслив Віктор Ягун.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Новій Каховці пролунав вибух.

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