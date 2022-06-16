В Херсонській області російські окупанти обстріляли селище Чорнобаївка: є загиблі

В Херсонській області російські окупанти обстріляли селище Чорнобаївка: є загиблі

В Херсонській області російські окупанти обстріляли селище Чорнобаївка.

Снаряд потрапив на територію місцевого ринку.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції області.

Як стало відомо, 15 червня в месенджерах стала з’являтися інформація щодо ворожого обстрілу місцевого ринку в Чорнобаївці. Під вогонь потрапили мирні мешканці - є загиблі та поранені.

“На фото є жертви обстрілу, які оприлюднили телеграм-канали, місцева жителька впізнала у загиблому свого 57-річного батька. Інформацію про смерть чоловіка підтвердила й сусідка родини. Але остаточна кількість загиблих та поранених, а також їхні особи нині встановлюються. Значних руйнувань зазнали й будівлі на території ринку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - розповіли в Нацполіції області.

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, що у Кремлі заговорили про небезпеку для Кримського мосту.

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