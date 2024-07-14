В Херсонській області ворог ударив дроном по автомобілю: в ОВА повідомили про наслідки

Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно російськими окупаційними військами 12 разів.

До лікарні по медичну допомогу звернувся чоловік 1987 року народження. Лікарі діагностували у нього уламкове поранення косового суглобу та акуборотравму внаслідок ворожого удару по авто на Херсонщині.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про це 14 липня.

Тілесні ушкодження чоловік отримав в результаті скиду вибухового пристрою з БПЛА окупантами РФ. На момент атаки він перебував в автомобілі.

Потерпілому надається необхідна медична допомога.

Загалом ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Благовіщенському, Приозерному та Комишанах.

Зокрема, було пошкоджено 25 приватних та 2 багатоповерхових будинки, освітній заклад, адміністративну будівлю, ділянку газогону, будівлю медичного закладу, 2 гаража та 4 цивільних автомобілі.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 4 людини, на жаль, загинули, ще 7 людей зазнали поранень різного ступені важкості. Всім потерпілим надана медична допомога.

Нагадаємо, раніше росіяни підірвали вибухівкою з БпЛА місцевого жителя, який перебував в авто. А коли бригада “екстренки” прибула для надання допомоги постраждалому, то також потрапила під повторний удар російського безпілотника.

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