В Херсонській облраді розповіли, як пиячать і мародерять окупанти в регіоні

Російські окупанти у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області займаються пиятикою та мародерством.

Про це розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський 24 каналу.

Він пояснив, що серед окупантів на Херсонщині чимало мобілізованих з останньої хвилі, які не є добровольцями. Тож, за його словами, очевидно, що за першої необхідності загарбники намагаються зайнятися усім, але не бойовими діями – пиятикою, пограбуванням, мародерством.

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За його даними, російські війська настільки обкрадають Нову Каховку та інші тимчасово окуповані українські населені пункти в Херсонській області, що навіть їхнє "керівництво" не знає, що з цим робити.

"Вони посилюють відповідальність за продаж алкоголю для того, щоб хоч якась дисципліна була в їхньому окупаційному контингенті. Але це не надто допомагає, тому що бойовий дух там дуже низький, мотивація низька – вони (окупанти. - Ред) не розуміють, навіщо це все потрібно", – сказав Соболевський.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що між окупаційними Росгвардією, ФСБ та військовими наростає напруження через недостатнє матеріальне забезпечення.

Політичний консультант Дмитро Васильєв розповідав, що Путін вирішив призначити винуватцями поразки в Херсоні місцевих гауляйтерів. За словами експерта, господарю Кремля потрібно виправдати перед російським населенням свою поразку в Херсоні, тому серед колаборантів будуть знаходити “зрадників”.

Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що на початку грудня російські окупанти затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу. Внаслідок таких дій росіян український південь може залишитися без водопостачання і зрошення.

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