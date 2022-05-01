В Херсонській та частині Запорізької областей відновлюють зв’язок та Інтернет - Федоров

В Херсонській та частині Запорізької областей відновлюють зв’язок та Інтернет - Федоров

Роботи з відновлення зв’язку у Херсонській та частині Запорізької областей вже ведуться.

Напередодні російські окупанти відключили зв’язок та Інтернет у Херсонській та частині Запорізької областей. Однак вже ведуться роботи з відновлення.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей. Причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах. Роботи вже ведуться, зв’язок буде відновлено",- зазначив він.

Нагадаємо, 30 квітня жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з Інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях.

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