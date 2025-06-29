В Грузії загиблого воїна, який воював проти РФ, вперше не зустріла почесна варта

Тіло грузинського добровольця зустріли без почестей / © Радіо Свобода

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У Грузії вперше не відправили почесну варту для зустрічі в аеропорту труни свого співвітчизника, добровольця, який воював в Україні, 55-річного Вано Надірадзе

Про це передає «Ехо Кавказу» (регіональна служба «Радіо Свободи»).

У виданні зазначають, що після того, як тіло бійця винесли з аеропорту, зібралися прості громадяни — колишні товариші по службі, родичі та друзі і почали скандувати: «Слава героям!».

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На відміну від інших випадків доставки тіл загиблих в Україні грузинських добровольців, в аеропорту Вано Надірадзе не зустріла почесна варта. Міністерство оборони Грузії поки не прокоментувало цей інцидент.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Надірадзе воював на боці України у складі Служби безпеки (СБУ). У Росії доброволець був заочно засуджений до 14 років позбавлення волі.

За інформацією «Радіо Свобода», від початку повномасштабного вторгнення РФ передовій загинули понад 80 грузинських бійців, як добровольці — громадяни Грузії, так і українці грузинського походження.

Нагадаємо, про смерть Вано Надірадзе стало відомо в неділю, 29 червня. За попередньою інформацією, грузинський доброволець помер від серцевого нападу.

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Раніше повідомлялося, що на базі Грузинського легіону сталась диверсія. Внаслідок цього загинув молодий боєць Деметре Дарчіа.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року командир «Грузинського національного легіону» Мамука Мамулашвілі заявив про спробу росіян його отруїти.