В ГУР назвали максимальну кількість дронів, яку Росія може запустити за добу

Шахеди

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Росія станом на середину червня 2025 року має у своєму арсеналі понад 1950 різних стратегічних ракет. Це включає в себе балістичні ракети, крилаті ракети, а також сучасні гіперзвукові ракети «Кинжал».

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України на запит РБК-Україна.

Основні види ракет, якими озброєна Росія, дуже різноманітні. Зокрема, у них є до 500 одиниць балістичних ракет типу 9М723 «Іскандер-М» та близько 300 крилатих ракет 9М728/9М729 «Іскандер-К». Крім того, російські бомбардувальники Ту-95 і Ту-160 можуть запускати приблизно 260 крилатих ракет Х-101, а з літаків Ту-22М3 — до 280 ракет Х-22 або Х-32. Також у запасах Москви понад 400 крилатих ракет 3М-14 «Калібр», які використовуються в основному флотом.

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Окремо варто згадати гіперзвукові ракети Х-47М2 «Кинжал» — їх близько 150, вони встановлені на винищувачах МіГ-31К. Також у Росії є до 60 північнокорейських балістичних ракет KN-23, які були закуплені у Північній Кореї.

Виробництво ракет у Росії йде постійно. За оцінками розвідки, щомісяця випускається близько 195 ракет різних типів. Серед них до 60 ракет «Іскандер-М», близько 20 «Іскандер-К», 60 ракет Х-101, до 10 модернізованих Х-32, приблизно 30 ракет «Калібр» та близько 15 гіперзвукових «Кинжалів». Це свідчить про серйозні зусилля Москви з підтримки та нарощування свого ракетного потенціалу.

Окрім ракет, Росія також активно використовує безпілотні літальні апарати (БПЛА). За даними української воєнної розвідки, на середину червня в Росії було понад 6 тисяч ударних дронів типу Shahed-136 (їх називають «Герань-2») та «Гарпія-А1», а також понад 6 тисяч імітаторів дронів, які використовуються для відволікання і введення в оману систем ППО.

Виробництво цих безпілотників теж продовжується на високому рівні — приблизно 170 одиниць на добу, включно з ударними імітаторами. І до кінця 2025 року Росія планує збільшити цей показник до 190 дронів щодня.

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Повідомляється, що Росія зберігає значний запас ракетної зброї та безпілотних апаратів і активно нарощує їх виробництво, що свідчить про її готовність продовжувати військові операції і впливати на безпекову ситуацію в регіоні. Українська розвідка уважно відстежує ці процеси, щоб своєчасно реагувати на загрози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у червні 2025 року Росія рекордно збільшила кількість атак дронами по Україні.