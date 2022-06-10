В Інституті вивчення війни оцінили шанси російської армії у наступі на Слов'янськ

Російська армія домоглася незначних успіхів у наступі на Слов'янськ, але перш ніж його штурмувати, їй доведеться подолати певні труднощі, зокрема форсувати річку Сіверський Донець.
Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Російським спробам наступати на Слов'янськ, ймовірно, заважає річка Сіверський Донець, яку їм потрібно успішно форсувати на північ (в районі Святогірська - Тетянівки) і схід (біля Райгородка) від Слов'янська", - йдеться у звіті ISW.
Водночас зазначається, що попередні спроби Росії форсувати Сіверський Донець закінчилися погано, але наразі він обмілів через спеку.
У звіті також говориться, що Росія продовжує спроби вибити українські війська з Сєвєродонецька під прикриттям вогню важкої артилерії. Житлові квартали міста перебувають під контролем РФ, але ЗСУ тримають оборону в промисловій зоні під постійними артилерійськими і авіаційними обстрілами.
Варто зазначити, що за словами очільника Луганської області Сергія Гайдая, наразі у Сєвєродонецьку тривають бої, як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 107-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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