В Інституті вивчення війни пояснили, чому РФ погодилася на евакуацію з "Азовсталі" захисників Маріуполя

В Інституті вивчення війни пояснили, чому РФ погодилася на евакуацію з "Азовсталі" захисників Маріуполя

Росія могла погодитися на евакуацію військових з "Азовсталі", щоб якнайшвидше оголосити про взяття Маріуполя.

Тепер Кремль може відмовитись від обміну українських захисників.

Таку думку висловили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Головною метою російських окупантів, на думку аналітиків, залишається схід України. Також експерти зазначають, що Кремль також міг піти на евакуацію з "Азовсталі", щоб відвернути критику в соціальних мережах щодо нездатності російської армії переправитися через річку Сіверський Донець та загалом невдачі РФ у "спецоперації" в Україні.

Водночас в ISW припускають, що Кремль може відмовитись від обміну оборонців "Маріуполя".

"Деякі депутати Держдуми Росії клопочуть про ухвалення законів, що забороняють обмін полоненими на осіб, обвинувачених у "нацизмі". Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що захисникам Маріуполя повинні бути пред'явлені звинувачення у військових злочинах і їх не можна обмінювати на російських військовополонених. Кремль може проігнорувати побоювання російської Держдуми або використовувати їх для саботажу переговорів з Україною", - зазначають в Інституті вивчення війни та додають, що в РФ евакуація з "Азовсталі" може викликати невдоволення, оскільки російська пропаганда раніше твердила про "успішні атаки" та знищення захисників Маріуполя.

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі до медзакладів на окупованих територіях. Про порятунок захисників повідомив президент України Володимир Зеленський. Того дня з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених, зазначили в Міністерстві оборони України.

Своєю чергою слідком Росії заявив, що допитає українських військових з "Азовсталі".

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