В Інституті вивчення війни розповіли, чи можливий зараз напад Білорусі на Україну

В Інституті вивчення війни розповіли, чи можливий зараз напад Білорусі на Україну

Збройні сили Білорусі 14 червня розпочали командно-штабні навчання, спрямовані на перевірку спроможності командування та управління.

Однак попри початок цих навчань, Білорусь, як і раніше, навряд чи приєднається до війни в Україні від імені Росії. Усе через загрозу внутрішніх заворушень, з якою стикається президент Олександр Лукашенко, якщо він залучить до бою вже обмежені білоруські військові засоби.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці кажуть, що будь-який вступ Білорусі у війну також, ймовірно, спровокує подальші руйнівні санкції проти Білорусі.

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" Будь-який непідтриманий білоруський напад на північну Україну, ймовірно, буде вкрай неефективним, а якість білоруських військ залишається низькою. ISW продовжуватиме стежити за білоруськими переміщеннями, але наразі не прогнозує вступ Білорусі у війну", - йдеться в повідомленні.

Там також нагадали, що начальник Управління матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Білорусі генерал-майор Андрій Бурдико повідомив, що навчання залучатимуть військове управління, невизначені військові частини та організації матеріально-технічного забезпечення та спрямовані на підвищення злагодженості командно-адміністративного та матеріально-технічного забезпечення для підвищення загального рівня навчання та практичні навички персоналу в "динамічно мінливому середовищі".

Тим часом, у Білорусі біля кордону з Україною помітили черговий рух техніки.

Нагадаємо, в МВС оцінили, чи піде Лукашенко в наступ на Україну.

Як повідомлялося, речник міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що у росіян немає ударних угруповань, які б почали наступ на Київ. А дату 22 червня, як напад військ Білорусі на Київ, придумали диверсійні групи.

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