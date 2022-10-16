В Ірані відповіли на звинувачення щодо поставок дронів-камікадзе Росії

Міністерство закордонних справ Ірану знову заперечило заяви про начебто поставки до Росії дронів-камікадзе, якими окупанти атакують Україну.

Про це заявив очільник МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян, пише Sky News.

Очільник МЗС Ірану у телефонній розмові з головним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Борреллем запевнив в офіційній позиції нейтралітету Ірану щодо війни в Україні, розпочатої РФ.

"Ісламська Республіка Іран не надавала і не надаватиме жодної зброї для використання у війні в Україні. Ми вважаємо, що озброєння кожної сторони кризи продовжить війну. Ми не вважали і не вважаємо війну правильним шляхом ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії та Ємені", - заявив голова МЗС.

До слова, використання Росією дронів іранського виробництва під час атак на Україну мають обговорити міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в Люксембурзі в понеділок, 17 жовтня.

Застосування дронів-камікадзе в Україні

Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури.

Крім того, американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Російська Федерація, імовірно, уклала контракт з Іраном щодо закупівлі безпілотників Arash-2. Утім, на думку аналітиків, навряд російські військові будуть використовувати Arash-2 більш ефективно, ніж Shahed-136.

Також президент України Володимир Зеленський 11 жовтня повідомив, що, за його даними, Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

Тим часом військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія почала застосовувати в Україні новий різновид дрона, який зафіксували поблизу Києва. За його словами, цей дрон був меншого розміру і мав меншу бойову частину, вона була приблизно 15 кг.

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