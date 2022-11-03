В Ірані відреагували на заяви про передавання РФ дронів та закликали Україну "бути реалісткою"

В Ірані продовжують заперечування передавання Росії дронів-камікадзе Shahed 136. Ця держава цинічно заявила, що вона нібито нейтральна та закликала Україну "бути реалісткою".

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті МЗС Ірану.

Речник МЗС Ірану Насер Канані заявив, що нібито "е моційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні".

Канані порекомендував Україні "бути реалісткою" та заявив, що його країна нібито нейтральна.

" Замість проектування та висунення неправдивих звинувачень на адресу Ісламської Республіки Іран, влада цієї країни має відреагувати на конструктивні пропозиції нашої країни щодо проведення двосторонньої технічної та експертної зустрічі з метою надання документації щодо своїх вимог", - йдеться у повідомленні.

Передавання Іраном ракет та дронів Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна попередила Іран про наслідки допомоги Росії, тепер справа безпосередньо за Тегераном.

"Ми були максимально предметні, тепер крок за іранською стороною. Я казав і повторю ще раз, що коли йдеться про співучасть будь-якої країни у російській агресії й вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь, тому що йдеться про захист нашої держави і наших громадян", — заявив Кулеба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. За припущеннями західних чиновників, це озброєння буде доставлене до кінця 2022 року.

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що наразі немає підтвердження того, що Росія отримала іранські балістичні ракети.

Читайте також: