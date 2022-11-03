Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Ірані відреагували на заяви про передавання РФ дронів та закликали Україну "бути реалісткою"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1995
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Ірані відреагували на заяви про передавання РФ дронів та закликали Україну "бути реалісткою"

Фото: Associated Press

Іран запропонував Україні провести спільну інспекцію щодо дронів.

В Ірані продовжують заперечування передавання Росії дронів-камікадзе Shahed 136. Ця держава цинічно заявила, що вона нібито нейтральна та закликала Україну "бути реалісткою". 

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті МЗС Ірану. 

Речник МЗС Ірану Насер Канані заявив, що нібито "емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні". 

Канані порекомендував Україні "бути реалісткою" та заявив, що його країна нібито нейтральна.

"Замість проектування та висунення неправдивих звинувачень на адресу Ісламської Республіки Іран, влада цієї країни має відреагувати на конструктивні пропозиції нашої країни щодо проведення двосторонньої технічної та експертної зустрічі з метою надання документації щодо своїх вимог", - йдеться у повідомленні. 

Передавання Іраном ракет та дронів Росії 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна попередила Іран про наслідки допомоги Росії, тепер справа безпосередньо за Тегераном.

"Ми були максимально предметні, тепер крок за іранською стороною. Я казав і повторю ще раз, що коли йдеться про співучасть будь-якої країни у російській агресії й вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь, тому що йдеться про захист нашої держави і наших громадян", — заявив Кулеба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. За припущеннями західних чиновників, це озброєння буде доставлене до кінця 2022 року.

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що наразі немає підтвердження того, що Росія отримала іранські балістичні ракети.

Читайте також:

Зеленський за 3 листопада: на фронті хлопці йдуть вперед, окупанти – за кораблями

Зеленський за 3 листопада: на фронті хлопці йдуть вперед, окупанти – за кораблями

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1995
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація