В Ірландії призупинили безвіз для біженців із 20 країн Європи, щоб звільнити місце для українців

Уряд Ірландії ухвалив рішення зупинити безвізовий режим для біженців з більшості країн Європи, щоб звільнити більше місць для українців.

Керівництво країни пішло на такий крок, аби Ірландія могла прийняти більше українців, які змушені залишити батьківщину через російську агресію.

Про це пише Politico.

Зазначається, що Ірландія прийняла у себе 43 тисячі українців, але зараз у країні забракло місць для подальшого приймання біженців.

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У результаті сотні українців, переважно жінки та діти, які прибули до країни ще минулого тижня, були змушені ночувати на підлозі покинутої будівлі аеропорту Дубліна.

За кілька днів українців розмістили у наметовому містечку, збудованому на північ від столиці. Уряд країни пов'язав ці проблеми з великим потоком біженців із країн Європи, а тому ухвалив рішення на 12 місяців призупинити безвізовий режим для біженців із 20 країн ЄС, серед яких Бельгія, Чехія, Німеччина, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія.

Нагадаємо, з України минулої доби виїхали понад 35 тисяч людей.

Як повідомлялося, українці через війну знову почали масово їхати до Польщі.

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