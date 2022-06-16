В Ірпені людей розселяють у залізничних вагонах, але вони радіють такому житлу

В Ірпені відкрили містечко з тимчасовим житлом для тих, чиї будинки або квартири знищено під час бойових дій.

Жителі Ірпеня отримують ключі від тимчасового житла: місце проживання - місце в купе, йдеться в ТСН.

Життя просто в залізничному вагоні Євгена та Мілу не лякає, адже податися їм більш нікуди. «Наш будинок згорів... Тому він зараз непридатний до життя, взагалі немає даху, над нами немає повністю поверху», - розказує подружжя.

Вогонь знищив усе, з собою встигли прихопити тільки документи та заощадження. «Завжди важко, коли втрачаєш своє, але якщо є таке тимчасове житло - це добре. А там далі буде видно», - каже пара.

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Поки їхній дім відбудовуватимуть, вони та ще сотня людей проживатимуть у "Залізному містечку". Тут 5 вагонів для проживання, один вагон з душовими та вагон ресторан, де харчування для мешканців безкоштовне. Як і WI-FI, електроенергія, водопостачання чи зона відпочинку, що облаштована біля вагонів, які на закритій території і під цілодобовою охороною. «Два купе на одну сім'ю, можна в одному речі покласти. Працюють кондиціонери, є біотуалети, холодильники, мікрохвильові печі, вагон-ресторан», - каже комендант містечка Олександр.

Самі ж купе, де будуть відпочивати люди, ніяких змін у конструкції не зазнавали. Навіть постіль, якщо немає власної, можна отримати залізничну, безкоштовно.

Руйнацій у місті Ірпінь зазнали понад тисяча будинків. Частину з них знищено повністю. Досі ведуться роботи з оцінювання збитків та визначення, які помешкання ще можна відновити, а які слід зводити з нуля.

«Міська адміністрація робить усе, щоб місто оживало. І наша важлива функція - людей привозити, і ми додаємо нові потяги. Але ми розуміємо, що не менш важливим є, аби людям було куди повертатися. З'явилася ідея зробити тут вагонне містечко, для того, аби поки будуватиметься нове, якісне житло, тут розміститися», - зазначає керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

"Залізне містечко" - спільний проєкт «Укрзалізниці» та Ірпінської громади. Крім цього місця, тих, хто потребує тимчасового житла, вже розселили по готелях та облаштували місцеві санаторії. До міста запрошено понад сотню архітекторів для допомоги із відновлення будинків. Тим, хто бажає пожити саме тут, слід залишати заявки на сайті залізниці.

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