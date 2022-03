В Ірпені окупанти розстріляли американського журналіста, в якого було посвідчення NYT: у виданні відреагували

Посвідчення NYT було видане Бренту Рено давно.

Російські окупанти 13 березня розстріляли в Ірпені Київської області 51-річного американського журналіста Брента Рено, який мав з собою посвідчення кореспондента The New York Times. У виданні загибель медійника підтвердили, але зазначають, що він не мав акредитації.

Про це йдеться в повідомленні NYT у Twitter.

"Ми глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Брента Рено. Брент був талановитим режисером, який протягом багатьох років брав участь в роботі The New York Times", - зазначили у NYT.

У виданні кажуть, що Брент раніше співпрацював з The New York Times в минулому (востаннє в 2015 році), але не був на посаді жодного відділу в The Time в Україні.

"Попередні повідомлення про те, що він працював в NYT, поширювалися, тому що на ньому був пресзначок Times, який був виданий для виконання завдання багато років тому", - йдеться в повідомленні.

Також читайте Понівечені автівки та покинуті дитячі візочки: поліція показала відео з Романівського мосту в Ірпені

Як пише Visegrád 24, журналіст отримав смертельне поранення, коли саме їхав в автомобілі в Ірпіні. Тоді ж російські війська відкрили вогонь.

Другий поранений журналіст — це відомий фотокореспондент Хуан Арредондо.

Читайте також: