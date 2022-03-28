В Ірпені окупанти вбили літнього чоловіка: допомоги потребують 13 його котів (фото)

Тварини не відходять від свого господаря.

В Ірпені російські окупант вбили літного чоловіка, який доглядав за 13 котами.

Про це у фейсбуці повідомила його донька Karina Vasilenko.

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Жінка звертається до небайдужих людей по допомогу.

"Благаю про допомогу! Мій батько був убитий 25 березня в Ірпені. В нього кинули гранату. Він до останнього піклувався про своїх 13 котів, яких не зміг залишити одних. Всі коти підібрані з вулиці. І зараз він лежить один, а коти від нього не відходять, хоча доступ на вулицю є. Можливо, ви знаєте, хто може допомогти забрати, хоча б одного? Хочаб декількох з них? Благаю, це все, що в нас залишилось з мамою", - написала донька загиблого.

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