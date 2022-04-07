В Ірпені російські окупанти розстрілювали людей та давили тіла танками - мер міста

Є загиблі жінки та діти в районі, який був окупований.

В Ірпені російські окупанти розстрілювали людей, після чого давили тіла танками. Звільнивши місто, останки загиблих доводилося збирати частинами.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

“Є загиблі жінки і загиблі діти в районі, який був окупований – це 30% міста. Коли ми звільнили, мені мешканці розповіли, що окупанти почали розділяти сім’ї, чоловіків забирали, а дітей і жінок залишали. Чоловіків забирали на обмін з полоненими. Тих, хто їм не подобався, – є факти, є свідчення людей – розстрілювали, тих, хто не хотіли скорятися, – розстрілювали. Загинула дитинка, загинули багато чоловіків”, – розповів міський голова Олександр Маркушин.

Він також додав, що були випадки, коли окупанти розстріляли людей, а потім їздили по їх тілам танками.

“Тільки коли ми вигнали цю гидоту (окупантів, - ред.), ми змогли зібрати останки людей. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла”, – наголосив Маркушин.

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