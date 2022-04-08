В Ірпені троє окупантів жорстоко зґвалтували 20-річну дівчину

Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж, зазначила омбудсманка Денісова.
У Ірпені під Києвом троє окупантів жорстоко зґвалтували 20-річну дівчину.
Про це повідомила Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.
"Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти… Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця. Ірпінь.… Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати", - написала вона.
Денісова наголосила, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
Омбудсманка звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, із вимогою врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.
"Рашистські окупанти мають понести найсуворішу відповідальність", - наголосила вона.
Нагадаємо, у Бучі окупанти зґвалтували 11-річного хлопчика на очах у мами. Нелюди прив’язали жінку до стільця, щоб вона дивилася.
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