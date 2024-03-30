В Ірпені відкрили монумент "Воля" із залишків російських боєприпасів – фото

В Ірпені, що на Київщині, до другої річниці звільнення, відкрили монумент "Воля", який зробили із залишків снарядів, якими окупаційна армія Росії обстрілювала область.

"Цієї зброї, яка сиплеться на голови наших людей, буде все одно замало, щоб зламати нашу волю. Саме людина ламає метал", - сказав ініціатор проєкту та місцевий мешканець Михайло Огерчук.

Монумент "Воля" зроблено майже із двох тонн боєприпасів з Київської області. Більшість – з Ірпеня та Бучанського району. Також є залишки мін та ракет з Макарова та Бородянки.

Монумент "Воля" в Ірпені / Фото: Obozrevatel

Монумент "Воля" в Ірпені / Фото: Obozrevatel

Монумент "Воля" в Ірпені / Фото: Obozrevatel

Монумент "Воля" відкрили в новому сквері Ірпеня, який назвали на честь поліцейського Сергія Близнюка. Правоохоронець загинув під час евакуації мирних жителів в місті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Два роки звільнення Ірпеня! Із російського залізяччя створили монумент "Воля"!

Нагадаємо, у квітні 2022 року українські військові вигнали окупантів з Київської області – хронологія подій (відео).

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