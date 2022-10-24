В Ірпені зруйновані будинки відновлюватимуть за допомогою 3D-технологій

В Ірпені активісти використовують технологію лазерного 3D–сканування, щоб зафіксувати руйнування будинків, постраждалих під час окупації, для подальшого їх відновлення, йдеться в ТСН.

Спеціальний прилад сканує пошкоджений будинок в Ірпені, випустивши імпульси світла, так збирає дані про об’єкт, створює цифровий двійник. "Цінність цієї технології, що це дуже високоточна історія. Далі це вже готовий матеріал для проєктантів. Можна робити розгортки фасадів, проєктанту не потрібно виїжджати на місце" , - каже керівник проєктів з лазерного сканування Олександр Повалінський.

Голова ОСББ будинку, що в черзі на сканування, розповідає, на ці споруди в архівах Держархбудінспекції немає документів, які могли б полегшити процес відбудови. "На той час було таке законодавство, що проєкт достатньо було показати", - каже він.

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Зараз таке 3D-відображення могло б їм допомогти, бо замовляти новий проєкт – дорого. У будинку вже самостійно відновили дах, на це мешканці витратили 800 тисяч гривень. Квартир небагато, тому фінансове навантаження на кожну родину - високе.

Сканер помічає найменші тріщини. За допомогою цієї технології перед пожежею відсканували Нотр Дам у Парижі і архітектори мали змогу відновити складні деталі. Раніше ці ж активісти сканували історичні будівлі столиці: будинки Терещенків та Сікорського, а також металургійне підприємство "Азовсталь". "Кілька років ми там працювали, що таке "Азовсталь" – це місто в місті, воно дуже велике. У нас були локальні проєкти, в локальних цехах… Було технічне завдання - в цьому цеху планується зробити таку модернізацію… 4 чи 5 разів нам вдалося з’їздити на "Азовсталь". Всі ці плани з дронів вони були такі доволі знайомі, бо ми пізнавали… О, це була їдальня, о, це ми тут працювали", - додає Олександр.

В мерії Ірпеня розповідають, все, що не встигнуть відремонтувати цього року - законсервують. "Почали вже відновлювати, ремонтувати першочергово - це покрівлі. Йде повним ходом заміна вікон. Стоїть одним з пріорітетів - допомогти ОСББ там, де зруйновані котельні. По багатьом будинкам йдуть роботи. Звичайно тих коштів, які виділяють, малувато… Їх замало, бо Ірпінь найбільше пошкоджений, але рухаємося", - переконує голова.

Чекають на фахівців зі сканування з Канади і відкриті до співпраці з усіма охочими. "Зараз ми, як то кажуть, всіма фібрами душі тільки за те, щоб більше людей все таки приїздило в місто і бачило не тільки наслідки повоєнні, але й безпосередньо й ті результати, які є на сьогоднішній день по відбудові, по відновленню, але все ж таки роботи дуже багато", - переконує головний архітектор міста Ірпінь Степан Михайлов.

Найближчим часом відсканують ще 20 будинків. "По завершенню ми подивимося, які у нас далі є можливості, чи є попит людей. Чи готові проєктанти працювати з такими новими технологіями", - каже керівник проєктів.

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