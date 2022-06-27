В ISW назвали імовірні причини обстрілу росіянами житлового будинку в Києві

Російські війська завдали масованого ракетного удару по Шевченківському району Києва 26 червня, що співпало по часу з самітом лідерів G7.

Це перший серйозний удар по Києву від кінця квітня і, ймовірно, є прямою відповіддю на обговорення західних лідерів про допомогу Україні на саміті G7, як і попередні удари 29 квітня під час візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до української столиці.

Про це йдеться у зведенні аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).

Російські війська обстріляли інфраструктуру в Шевченківському районі з використанням ракет Х101, випущених з бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 над Каспійським морем. У Twitter-акаунті GeoConfirmed зазначено, що удари були завдані поблизу безпосередньої близькості до Державної акціонерної холдингової компанії "Артем", виробника ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих систем навчання та обслуговування керованих ракет, протитанкових керованих ракет, та авіаційного обладнання.

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GeoConfirmed зазначив, що російські сили, ймовірно, випустили ракети з максимально можливої ​​дальності, що завадило б кореляції GPS і радарів і призвело б до удару по цивільній інфраструктурі, а також припустив, що деякі з ракет могли бути випущені з тимчасово окупованого півдня України.

Російські війська, ймовірно, націлили на завод "Артем" як засіб протидії військової допомоги Україні від Заходу під час саміту G7 і завдали додаткової вторинної шкоди житловій інфраструктурі.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Як стало відомо, приблизно о 6:00 ранку під час масштабної повітряної тривоги крилата ракета окупантів летіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ракета окупантів летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де від ранку лунали вибухи.

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