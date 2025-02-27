В ISW назвали міста, які буде вимагати Росія на переговорах: подробиці

Росія не має змоги захопити ці території військовим шляхом, тому прагне досягти своїх цілей дипломатично.

Кремль вимагає від України відмовитися від контролю над великими містами, зокрема Запоріжжям, Херсоном та Краматорськом, використовуючи політичний тиск і переговори.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

“Росія продовжує заявляти про намір повністю окупувати Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області. Однак великі міста, такі як Запоріжжя (706 тис. осіб), Херсон (275 тис.) та Краматорськ (147 тис.), залишаються під контролем України”, – йдеться в аналізі ISW.

Аналітики наголошують, що Росія не має військової можливості захопити ці території, тому вона прагне досягти своїх цілей через політичний тиск та переговори.

Якщо окупанти зможуть встановити контроль над цими містами, це призведе до масштабної гуманітарної катастрофи. Росія, ймовірно, застосує ті ж методи репресій, депортацій та примусової асиміляції, які вже використовує на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, Україна має намір відповідати на кожну дію російських агресорів, тому наразі українські військові почали збивати ворожі безпілотники Shahed за допомогою FPV-дронів.

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