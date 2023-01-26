В ISW назвали найвірогідніший напрямок нового російського наступу

Російська армія готується провести вирішальну контратаку в Луганській області, аби перешкодити просуванню українських військ до Кремінної та відкинути їх. Для цього вони намагаються роззосередити українські підрозділи, змушуючи їх реагувати на свої атаки на інших напрямках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зауважили російські атаки у Запорізькій області і вважають, що їх метою є не стільки просування, скільки саме відволікання українських підрозділів.

"Українські офіційні особи відзначають, що ці атаки здійснюються невеликими десантними групами чисельністю від 10 до 15 осіб і мають на меті розосередити українську оборону. Масштаби і характер цих атак свідчать про те, що вони скоріше є диверсіями, які мають на меті відволікти і притиснути українські сили до окремих ділянок фронту, аніж цілеспрямованими зусиллями, спрямованими на відновлення наступальних операцій з метою закріпитися", – сказано у звіті ISW.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росіяни готуються до потужного наступу на Україну. Це може статись вже за місяць-два.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький також попереджає про новий потужний наступ російських загарбників на територію України.

Данілов про зустріч Путіна та Лукашенка, наступ на Київ