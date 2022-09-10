В ISW назвали умову, за якої ЗСУ створять котел російським окупантам навколо Ізюма

Українські сили продовжують наступ на Куп'янськ та в бік Ізюма на Харківському напрямку та вживають заходів щодо ізоляції російського Ізюмського угруповання сил.

Якщо ЗСУ вдасться розірвати російські наземні лінії зв’язку, то вони матимуть можливість створити котел навколо Ізюма та зруйнувати значну частину російських позицій на північному сході України.

Такі прогнози зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили можуть знищити російські позиції навколо Ізюма, якщо вони розірвуть російські наземні лінії зв'язку на північ і південь від Ізюма. Українські війська 9 вересня продовжили наступ на Куп'янськ та в бік Ізюма та вживають заходів щодо ізоляції російського Ізюмського угруповання сил. Якщо українцям вдасться розірвати ці наземні лінії зв'язку ворога, то вони матимуть можливість створити котел навколо Ізюма та зруйнувати значну частину російських позицій на північному сході України", - вважають в ISW та додають, що успішний український контрнаступ руйнує спроби РФ зробити Ізюм зоною економії сили.

Водночас там зазначають, що Кремль скеровує ресурси на лінію Харків-Ізюм, намагаючись зупинити просування українських військ. Також, за даними ISW, російські війська передислокуються з південної частини Харківської області для посилення Донецької області та Південного напрямку, щоб подолати загрозу українського контрнаступу в Херсонській області та відновити наступальні операції на захід від Донецька протягом кількох тижнів

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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