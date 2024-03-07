В ISW оцінили, як брак західної допомоги вплине на перебіг війни в Україні

Затримки із західною допомогою в галузі безпеки, ймовірно, відкладуть зусилля України з відновлення ініціативи на всій лінії фронту. Нестача матеріальних засобів змушує ЗСУ економити їх, а невизначеність щодо майбутньої допомоги обмежує оперативне планування.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначили, що такі паузи з наданням критично важливих снарядів і техніки для армії в підсумку змусять Київ ухвалювати важкі рішення.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Сили оборони планують провести контрнаступальні операції 2024 року, але зазначив, що основною метою країни залишається захист української території.

Він також заявив, що Росія готує нову наступальну операцію, яка розпочнеться наприкінці травня чи влітку 2024-го, що, вважають в ISW, ще більше відкладе можливості ЗСУ підготувати та розпочати контрнаступальні дії.

"Добре оснащені українські сили довели свою здатність запобігти навіть незначним успіхам військ РФ під час російських великомасштабних наступальних зусиль. І загалом ЗСУ здатні серйозно послабити атакувальні окупаційні сили. Але допомога Заходу у сфері безпеки має вирішальне значення як для здатності України концентрувати матеріальні та живі сили для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності достатньо послабити російські наступальні зусилля, щоб перехопити ініціативу на всій лінії фронту", – зазначили експерти.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що наслідки бездіяльності Конгресу у питанні допомоги Україні жахливі.

Крім того, ми раніше інформували, що спікер Палати представників Джонсон зіткнувся з визначальною дилемою щодо України.

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