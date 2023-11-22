В ISW оцінили, як мороз та сніг на фронті вплинуть на активні бойові дії

Через погіршення погодних умов і українські, і російські війська відчувають труднощі з використанням безпілотників.

Попри дощову та снігову погоду і у країнські, і російські війська продовжують вести наступальні дії на сході та півдні України.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики навели цитату речниці 14-ї окремої механізованої бригади Надія Замрига заявила, що російські війська продовжують штурмувати Куп’янський напрямок, незважаючи на сніг і мороз. Вона додала, що кількість російських атак, швидше за все, зменшиться через погодні умови, але повністю російські окупанти не припинять наступальних операцій.

20 і 21 листопада російські "військкори" заявили, що як російські, так і українські війська відчувають труднощі з використанням безпілотників, зокрема для коригування артилерійського вогню, за поганих погодних умов на всьому фронті.

"Вони (російські "військкори - ред.) стверджували, що брудна погода ускладнює рух транспортних засобів, але українські та російські сили продовжують маневрувати та діяти в усіх напрямках", - цитують в ISW заяву росіян.

За оцінкою аналітиків, морозні погодні умови взимку, ймовірно, спонукатимуть до відновлення більш активних бойових дій, а дощова погода, яка триває, навряд чи зупинить українські чи російські атаки.

Мапа бойових дій 22 листопада 2023. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за даними Генштабу, Сили оборони продовжують наступати під Бахмутом. Яка ситуація на фронті - читайте за посиланням.

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