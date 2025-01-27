В ISW оцінили, як окупація Великої Новосілки вплине на плани росіян навесні та влітку

Ворог не відмовляється від свої намірів і тисне.

Російське Міноборони приділяє багато уваги захопленню Великої Новосілки. Це може свідчити про те, що Росія в такий спосіб хоче сформувати у Заходу уявлення про ситуацію на полі бою і послабити міжнародну підтримку України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики вказують на те, що російські війська здійснили подальше просування в межах Великої Новосілки на тлі офіційних російських заяв про те, що 26 січня окупанти захопили весь населений пункт.

Однак, за даними геолокаційних даних, ISW вважає, що російські війська займають 89% села.

Залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі Великої Новосілки, оскільки неясно, скільки бойової потужності ще зберігають елементи східного військового округу російської армії.

"Велика Новосілка розташована поруч з кількома річками, що, ймовірно, ускладнить і завадить подальшому тактичному просуванню російських військ у цьому районі. Російські війська мали проблеми з переправами через річки… що, ймовірно, ускладнить здатність російських військ використати захоплення Великої Новосілки для оперативно значущого просування в західній частині Донецької області", - йдеться у звіті.

Експерти припускають, що захоплення і зачистка Великої Новосілки, ймовірно, надасть російському військовому командуванню можливості і стане точкою відліку для прийняття рішення про передислокацію підрозділів Східного військового округу (СВО) Росії з району Великої Новосілки в інші пріоритетні оперативні райони.

"Захоплення Великої Новосілки стане для російського військового командування точкою прийняття рішення, під час якої російське військове командування може реалізувати кілька варіантів дій", - вказують аналітики.

Нагадаємо, у DeepState заявили, що битва за Велику Новосілку добігає кінця, ворог уже просунувся до центральних вулиць населеного пункту.

Очільник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко попереджав, що у разі захоплення Великої Новосілки у росіян відкривається шлях для подальшого наступу в декількох напрямках – як на північ Донецької області в бік Покровська, так і на захід – у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

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