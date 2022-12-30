В ISW оцінили ймовірність кульмінації наступу росіян на Бахмут

Наступ російських окупантів у Бахмуті близький до кульмінації. Малоймовірно, що їхні атаки принесуть значний оперативний успіх.

Ситуація на Донбасі залишається складною. Російські війська 29 грудня продовжили наступ у районі Бахмута. Однак українські військові з боєм наближаються до Кремінної в Луганській області під час контрнаступу на Донбасі.

Російські окупанти кидають значні сили для штурмів на Бахмутському й Авдіївському напрямках, свідчать свіжі карти американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Контрнаступ Збройних сил України на заході Луганської області та сході Харківщини триває. 29 грудня контрнаступальні дії фіксували у районі Кремінної. За останній тиждень ЗСУ просунулися на 2,5 км у напрямку міста та продовжують наступати. Значна частина 2-го армійського корпусу здасться, якщо ЗСУ прорвуть кордон лінії Сватове – Кремінна", - пишуть аналітики.

Від 1 жовтня до 20 грудня російські війська змогли зайняти територію 192 кв. км у районі Бахмута. Російські пропагандисти значно перебільшують успіхи ЗС РФ на фронті. І, як вважають ISW, ЗМІ в Росії й надалі розповідатимуть про захоплення великих територій в Україні, ніж це є насправді.

Українські сили, як вважають експерти, можуть захопити Кремінну на початку 2023 року. 1,5 тисячі українських військовослужбовців наразі намагаються прорвати російські позиції у цьому районі з боку Торського в 14 км на захід від Кремінної, Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) та Кузьмінного (3 км на південний захід від Кремінної).

Російські сили будуть змушені зупинити наступальні дії, вони займуть оборонну позицію або візьмуть оперативну паузу, впевнені експерти. Загарбники, за даними фахівців, можуть робити неефективні штурми Бахмута малими групами від 10 до 15 військовослужбовців.

Нагадаємо, про просування підрозділів ЗСУ у напрямку Кремінної Сергій Гайдай розповідав 20 грудня. За словами очільника Луганської ОВА, українським військовослужбовцям залишилося подолати до населеного пункту кілька кілометрів, але ситуація посилюється через погану погоду та заміновану росіянами територію.

У Бахмуті - пекло; ЗСУ на підходах до Кремінної; росіяни риють окопи в Криму - Гетьман

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