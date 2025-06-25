В ISW пояснили, яку тактику війни застосує Росія проти НАТО

Війна НАТО та РФ / © volcanotimes.com

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Тактика використання мотоциклів, яку російська армія активно застосовує у війні проти України, може бути адаптована Кремлем і для потенційних конфліктів за межами України, включно з операціями проти країн НАТО.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Згідно з оцінками аналітиків, загроза мотоциклетних атак із боку російських військ зростає. Таку тактику активно тестують і застосовують на фронті в Україні, зокрема для флангових маневрів, диверсій та обхідних дій.

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«Frontelligence Insight повідомила, що російські війська переважно використовують мотоцикли як транспорт для піхоти, щоб підтримувати диверсійні, розвідувальні та флангові операції», — йдеться у звіті.

Українські військові, у свою чергу, наголошують: мотоциклетні загони ворога часто атакують через відкриту місцевість, намагаючись обійти інженерні загородження Сил оборони.

ISW зазначає, що такі загони зазвичай складаються з 6–8 мотоциклів, на кожному з яких розміщується один або два військових. Окрім цього, кожна група може мати 2–4 переносні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та пристрій для сканування українських дронів.

Окупанти також використовують мотоцикли для евакуації поранених та забезпечення логістики на передовій.

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Аналітики припускають, що Росія продовжить адаптувати й поширювати цей досвід, використовуючи мотоциклетну тактику як частину свого підходу до «високомобільної війни» у потенційних майбутніх збройних конфліктах.

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